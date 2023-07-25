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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti

        Tartıştığı eşini 30 bıçak darbesiyle katletti

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Malatya'da evli çift arasındaki tartışma büyüyünce cani koca dehşet saçtı. Eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:53
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        Koca dehşeti! 30 kez bıçaklayarak katletti
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        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 22 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi.

        Olay, 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk annesi Büşra Alper (22) ile eşi M.A. (33) arasında aile içi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan genç kadın aldığı 30 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

        Olayın şüphelisinin gözaltına alındığı olayda Büşra Alper’in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Annesi kent dışında bulunan genç kadının yarın Şehir Mezarlığı’na defin edileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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