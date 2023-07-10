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        Tekirdağ'da husumetlilerin tartışması cinayetle bitti: Av tüfeğiyle öldürüldü

        Tekirdağ'da Coşkun Uygur, tartıştığı husumetlisi Erkan Davulcu tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 20:00
        Tartıştığı husumetlisi av tüfeğiyle öldürdü
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        Tekirdağ'da, husumetlisi Erkan Davulcu'nun (19) tüfekle vurduğu Coşkun Uygur (33), hayatını kaybetti.

        Olay, gece yarısı Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erkan Davulcu ile Coşkun Uygur, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Davulcu, üzerinde bulunan av tüfeğiyle Uygur'a ateş etti. Uygur, kanlar içinde yere düşerken, Davulcu olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Coşkun Uygur, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, Erkan Davulcu'yu, olay anında kullandığı av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Davulcu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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