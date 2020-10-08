Tartıştığı iş ortağını öldüren zanlı tutuklandı - ESKİŞEHİR

AA

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Servet T, evde bulunan tabancayla Muhammet A'yı başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis eşliğinde 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ifadesinde "Muhammet ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştık. Eline aldığı içki şişesiyle başıma vurdu. Ben de odamdan tabancayı aldım. Boğuşma sırasında patladı, ben öldürmedim." dediği öğrenildi.