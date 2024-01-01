Tartıştığı kadını sokakta sürükledi!
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında sürükleyip götürmeye çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
İstanbul'da olay Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir kişi, sokak ortasında yanındaki kadınla tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre tartışma devam ederken kadın duvarın kenarına oturdu. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
SOKAKTA SÜRÜKLEYİP GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI
Şüpheli, kadını sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri o anları cep telefonu ile görüntüledi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tartışmanın ardında kadın ve adam gözden kaybolurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis konuyla ilgili inceleme başlattı.