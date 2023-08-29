Tartıştığı karısını tüfekle öldürdü!

Nevşehir'de bir kişi eşini tüfekle öldürdü!
Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Nevşehir'de meydana gelen olayda Ali İ. adlı cani, 64 yaşındaki karısını tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.
AA'da yer alan habere göre inşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir