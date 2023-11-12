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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kan donduran cinayet! Tartıştığı kiracısını silahla öldürdü! - En son haberler

        İzmir'de ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü

        İzmir'de kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 79 yaşındaki bir ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla vurarak öldürdü. Kayıplara karışan ev sahibini yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:36
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        Tartıştığı kiracısını silahla öldürdü!
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi İ.U. (79) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını silahla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başladı.

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