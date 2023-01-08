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DHA

Mardin'de, silahlı vurulan Ferhat Yiğit (21) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nusaybin ilçesi kırsal Akağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yiğit ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Ferhat Yiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ferhat Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.