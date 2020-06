Tartıştığı kişiyi bıçak ve silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - ADANA

AA

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde O.R. ile S.K. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada O.R, S.K'yi bıçakla elinden ve bacağından yaralayıp otomobille uzaklaştı.Bir süre sonra şüpheli O.R, arkadaşları M.O. ve A.Z. ile olay yerine tekrar giderek yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K'ye ateş etti.Ağır yaralanan S.K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 zanlıyı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden O.R. tutuklandı, iki arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.