Tartıştığı kişiyi bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. ile B.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda M.K. bıçaklandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri parkın karşında bulunan apartmana kaçan şüpheli B.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise yoldu bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.