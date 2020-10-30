Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - ADANA

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde Y.S. ile F.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavgada F.S'nin tabancayla bacağından yaraladığı Y.S, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı F.S'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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