Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Mardin'in Artuklu ilçesinde tartıştığı 40 yaşındaki kocası N.S.'yi bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi.
İsmi belirtilmeyen kadın ile eşi N.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocası N.S.'yi bıçakla yaraladı.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan N.S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
N.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.