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Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
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Konya'da çıkan bir tartışma ölümle sonuçlandı

Konya'da komşusuyla husumet yaşayan Besim A. çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle komşusu Emrah Türk'ü vurdu. Hastaneye kaldırılan Emrah Türk kurtarılamadı

Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı komşusunu öldürdü
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DHA

Konya'da aralarında husumet bulunan komşusu Besim A. (21) tarafından çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan Emrah Türk (35), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesinde meydana geldi. Besim A., sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Türk ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Besim A., evinden getirdiği tüfekle Emrah Türk'e ateş açtı.

Sırtından yaralanan Emrah Türk, apartman girişinde kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Türk'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırının ardından evine kaçan Besim A., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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