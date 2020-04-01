Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - İZMİR

AA

Aysim Erülker, sanayi sitesinde yan yana iş yerleri bulunan ve aralarındaki bir sorunu konuşmak için Levent Doğan (52) ve annesinin yaşadığı Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki eve geldi.

Kapı önünde ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Doğan, evinden aldığı bıçakla Erülker'i yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Levent Doğan'ın annesi Nilgün Doğan da bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesinin de yaralı halde yattığını gören Doğan, kendisini 4'üncü kattaki evinden boşluğa bıraktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aysim Erülker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı anne Nilgün ile Levent Doğan,ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Levent Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nilgün Doğan'ın da hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.Levent Doğan ve Aysim Erülker'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.