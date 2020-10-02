Tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

İş insanının fidye için kaçırılması soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı

DHA

Olay, öğlen saatlerinde Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Kazım Karabekir sokakta meydana geldi. Şenol K. ile kuzeni Ertunga Ataman arasında henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol K., tabancayla ateş ettiği Ertunga Ataman'ı ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ataman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra kaçan Şenol K.´yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.