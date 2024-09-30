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        Tartıştığı motosiklettekileri ezdi!

        İstanbul Başakşehir'de bir kişi, yol tartışması yaşadığı motosikletteki 2 kişiyi ezerek yoluna devam etti. Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:37
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        Tartıştığı motosiklettekileri ezdi!
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        İstanbul Başakşehir'de otomobil sürücüsü yol tartışması yaşadığı motosiklettekilere çarptı.

        İHA'nın haberine göre sürücü yere savrulan motosiklettekileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, bugün saat 14.45 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın ardından aynı seyir halindeki sürücülerin inatlaşması devam etti.

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        EZDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ

        Motosikletteki iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yoluna devam etti.

        Dehşet dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletteki iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Motosikletlilerin şoku atlattıktan sonra kalkarak yollarına devam ettikleri öğrenildi.

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