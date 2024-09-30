Tartıştığı motosiklettekileri ezdi!

İstanbul Başakşehir'de otomobil sürücüsü yol tartışması yaşadığı motosiklettekilere çarptı.

İHA'nın haberine göre sürücü yere savrulan motosiklettekileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın ardından aynı seyir halindeki sürücülerin inatlaşması devam etti. REKLAM EZDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ Motosikletteki iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yoluna devam etti.