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Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı oğlu başından vurdu
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Mersin'de evlat dehşeti! Oğlu tüfekle başından vurdu

Mersin'de Ahmet Akdovan, tartıştığı babası İsmet Akdovan'ı başından tüfekle vurdu. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Tartıştığı oğlu başından vurdu
Tartıştığı oğlu başından vurdu
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DHA

Mersin'de Ahmet Akdovan (24), tartıştığı babası İsmet Akdovan'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü.

Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi Pirice mevkisinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen İsmail Akdovan ile oğlu Ahmet Akdovan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı.

BAŞINA İSABET ETTİ, KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Akdovan, burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Akdovan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Akdovan, suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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