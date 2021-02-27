Son Dakika Haberleri... Korkunç bir kadın cinayeti daha! Otel odasında...

İHA

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Vahşi olay bu kez de Nevşehir'de yaşandı.







İl merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur Demirtaş ve sevgilisi Pınar Can arasında çıkan tartışma sonrasında Halis Onur Demirtaş genç kızı boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halis Onur Demirtaş olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayete kurban giden Pınar Can’ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi.