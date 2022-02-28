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Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
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Bolu'da sevgililerin tartışması kanlı bitti: Sırtından bıçakladı

Bolu'da N.G. isimli kadın tartıştığı sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçakladı. Yaralanan C.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı

Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
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DHA

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. N.G. ile sevgilisi C.A. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı.

C.A., kanlar içinde yerde kaldı. N.G., durumu 112 Acil servise haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; şüpheli kadın polis tarafından gözaltına alındı. Ekipleri, evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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