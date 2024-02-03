Tarz değişikliği: Yeni sakallarıyla bambaşka bir insana dönüşen insanların fotoğrafları

Sakallar, sadece yüzlerdeki tüylerden ibaret değil; aynı zamanda bir tarz ifadesi ve bir dönüşüm aracı olabilir. Birçok erkek, sakal bırakma kararı alarak kendilerini farklı bir görünüme kavuşturuyor ve bu kararın ardında çeşitli motivasyonlar yatıyor. İşte, sakal bırakarak yepyeni bir görünüme sahip olan insanlar ve yorumları...