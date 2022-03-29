Kapılarını yeniden açıyor 0:00 / 0:00

AA

Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan mahallenin simge yapılarından Taş Mektep, Tirilye'de doğan ve Yunanistan'da eğitim gördükten sonra metropolit olarak Türkiye'ye dönen Chirisostomos tarafından 1909'da yaptırıldı.

Dönemin Batı mimarisini yansıtan neoklasik tarzda bir yapı olan bina, Tirilye'de Rum nüfusun iyice azalması nedeniyle 1924'te yetim ve öksüz çocukların eğitimi için tahsis edildi. İlkokul ve ortaokul olarak 1986'ya kadar işlevini sürdüren Taş Mektep, 1988'de boşaltıldı.

Tarihi yapıda Mudanya Belediyesince başlatılan restorasyonun sonuna gelindi. Kent müzesi ve akademi niteliğiyle hizmet verecek binanın okul olarak hizmet sunulduğu dönemdeki eğitim işlevini sürdürmesi için de son çalışmalar sürüyor.

"3 YILI BULAN BİR SÜREÇ OLDU"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, AA muhabirine, binanın uzun yıllar okul olarak kullanıldığını söyledi.

Bir süre atıl kalan yapının kurtarılması için gerekli süreci başlattıklarını belirten Türkyılmaz, "3 yılı bulan bir süreç oldu. Pandemi 1 yıl kadar geciktirdi ama yine de o günleri telafi ederek kısa sürede tamamlamış olduk." dedi.

Türkyılmaz, binanın 34 yıl aradan sonra bu yaz açılmasıyla kent müzesi ve akademi olarak kültürel ve sosyal hayattaki yerini alacağını ifade etti.

Taş Mektep'in yeni işlevlerine değinen Türkyılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Ulusal, uluslararası eğitimlerin yapılacağı, konferansların, seminerlerin verilebileceği ve de çok önemsediğimiz, kültürden sanata, tarımdan denize varana kadar 7'den 70'e herkesin kendini ifade edeceği bir okul olacak. Bununla ilgili gerekli görüşmeler de yapıldı. Kent Müzesiyle ilgili çalışmaların da projesi bitti, son aşamaya gelindi. Birkaç ay içinde diğer çalışmalar da yapıldıktan sonra hem Mudanya'nın belleği, 3 bin yıllık tarihi hem de akademi olarak, okul olarak insanlığa hizmet verecek."

AVLUSU DA YENİDEN DÜZENLENDİ

Hayri Türkyılmaz, binanın düzenlenen avlusunda müzik dahil kültürel, sanatsal faaliyetlerin, toplantıların nikah, düğün gibi etkinliklerin yapılabileceğini dile getirdi.

Bina yeniden açıldığında yılın 365 gününün dolu dolu geçeceğini, bölgenin yabancı turistlerin de ilgisini çekeceğini vurgulayan Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NASA'da görev yapan ilk Türk bilim insanı İsmail Akbay, bizim Tirilyemizin değeri. Avluya onun adının verilmesini düşünüyoruz. Eğer Tirilyeli hemşehrilerimiz de uygun görürse İsmail Akbay Parkı olarak, bir büstü ya da heykeli ile beraber adını yaşatmaya çalışacağız. Çalışmaların tamamlanması için birkaç aya daha ihtiyacımız var. İçeride tefrişat çalışmaları yapılıyor. Çok da kolay bir şey değil. Okul kısmı yaklaşık 2 ay gibi bir sürede hizmete başlayacak. Temmuz ayından itibaren yurt dışından, uluslararası düzeyde bilim insanları gelecek. Denizle ilgili daha önce Mudanya'mızda deniz çalıştayı yapmıştık. Marmara Denizi'nin temizliği, altının röntgeninin çekileceği, denizin bundan sonra sürekli temiz kalmasıyla ilgili bir bilimsel çalışma olacak. Buranın hem Tirilyemiz hem de Mudanyamız, Bursamız, ülkemiz için katkılarını daha sonraki süreçte hep beraber görmüş olacağız."

Taş Mektep mezunlarından 65 yaşındaki İsmail Özay ise bu binada 1963'te ilkokula başladığını belirtti.

Okulun Tirilye'nin simgesi olduğunu anlatan Özay, "Tirilye'de herkes burada okumuştur. Çok iyi bir eğitim verildi o zaman ve hocalarımız çok iyiydi. Şu anda çok güzel bir konuma geldi." diye konuştu.

Özay, yapının yeniden hayata kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.