Tasarım sanatçılarından

AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında atölyesini eve taşıyan ve dijital ortamda mesleki deneyimlerini ve çalışmalarını öğrencilerine anlatan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Minyatür Sanatçısı Murat Uçar'ın, Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, iş adamı Rahmi Koç gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen siyaset ve iş insanlarının saatleri ile aksesuarlarda imzası bulunuyor.AA muhabirine konuşan Uçar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinde 20 yıldır öğretim görevlisi olarak çalıştığını, yurtiçi ve yurtdışında sanatsal çalışmalar yaptığını anlattı.

Uçar, tüm dünyada koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde kendisinin de bir sanatçı olarak bazı tedbirler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu sağlıkla ilgili sorunların olduğu bu süreçte, ben de sosyal mesaj olarak 'evdekalTürkiye' sloganına uyarak evde kalıp, sanatsal çalışmaları evden olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Koronavirüs tedbirleri almaya başladıktan sonra atölyemdeki eşyalarımı yaklaşık 15 gün önce toplayarak, çalışabileceğim eşyaları, boyaları ve ürünleri eve getirdim. Bu süreçten inşallah sağlıklı çıkacağımızı umuyorum. Dünya ve Türkiye'nin süreçten sonraki durumunu bilemiyorum ama umarım hepimiz için hayırlısı olur."

Çalışmalarının eve taşıdığı atölyesinde gerçekleştirdiğini ifade eden Uçar, "Üniversitede öğretim görevlisi olduğumdan dolayı üniversitedeki derslerimiz bu koşullardan dolayı ötelendi. Öğrencilerimizle WhatsApp gruplarından videolu konferans sistemleriyle ve kurumumuzun içindeki özel iletişim ağlarıyla bağlantı kurmaktayız. Bizler aynı zamanda uygulama sanatçılarıyız, uygulama yapıyoruz. Öğrencilerimize uygulamayı kendimiz gösteriyoruz. Onlar da bu süreçten kendilerini faydalı bir şekilde çıkartmaya çalışmaktalar." diye konuştu.

Sedakar Bilge Gürsoy da koronavirüs nedeniyle atölyesini evine taşıyan sanatçılardan."Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendimizi olabildiğince izole ettik. Çalışmalarımıza evde devam ediyoruz" diyen Gürsoy, "Online eğitimlerime birkaç ay önce başladım. İnsanların ilk defa ilgilendikleri bu alanda karşılarına çok terim ve alet edevat çıkıyor. Bunları akılda tutmak zor olabiliyor. Ben de videolarıma, kullandığımız aletleri anlatarak başladım. Böylece hem isimlerini, teknik bilgilerini ve nasıl kullanabileceklerini gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Mahrec Sanatevi’ndeki mum modelleme eğitimi derslerine Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiğini anlatan Gürsoy, şöyle konuştu:

"Tedbirler kapsamında bu süreçte derslerimizi durdurduk. Ama öğrencilerim takıldıkları soruları bana online ulaşarak soruyorlar, ben de anlatıyorum. Yaptığımız iş, lüks tüketim olduğu için önceliğin sağlık olduğu bu dönemde işlerimiz duraklama dönemine girecek. Masraflarımızı minimize ederek yaşamaya çalışacağız. Tabiki her işveren kendi önlemlerini alacak. Bu dönemde yapabileceğimiz şey araştırma, geliştirme ve tasarım. Yeni fikirler bularak durum düzeldiğinde bunları hayata geçirebiliriz. Kendimizde eksik gördüğümüz, hayatın karmaşasından fırsat bulamadığımız birçok şey var. Bu dönemde bunlara yöneltebiliriz. Eğitim videoları seyredip, kitap okuyup kendimizi geliştirebiliriz. Tabiki herkesin evden çalışma imkanı yok."