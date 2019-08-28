Tasarım ve Mimari: Caccia Dominioni'lerin Mirası

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İtalya Büyükelçiliği, Mozaik, B&B Italia ve Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle Ankara ve İstanbul’da tasarım ve mimarlık üzerine iki özel gece düzenliyor.

Etkinlikler özellikle Caccia Dominioni soyadının tanınmasını sağlayan kuzenleri; asker, yazar, mühendis, tasarımcı ve mimar Paolo Caccia Dominoni ile mimar, tasarımcı ve şehir planlamacı Luigi Caccia Dominoni adlı iki önemli şahsiyeti konu alacak.

10 Eylül’de İtalya Büyükelçiliği Politecnico di Milano’dan Prof. Cristina Pallini’yi konuk edecek.

Prof. Cristina Pallini, İtalya Büyükelçiliği’nin Ankara’daki yerleşkesini projelendiren ve 1938 - 1940 yılları arasında inşaat çalışmalarını yöneten Mimar Paolo Caccia Dominioni (1896-1992) hakkında ve İtalya Büyükelçiliği yerleşkesinin mimarisi üzerine bir sunum yapacak.

Aynı etkinlikte B&B Italia ve Mozaik tarafından hazırlanan Azucena Koleksiyonundan Luigi Caccia Dominioni’ye (1913-2016) ait tasarım eserlerinden oluşan özel bir sergi de davetlilerin beğenisine sunulacak.

Ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Luigi Caccia Dominoni ve eserleri Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Prof. Giorgio Gasco’nun sunumuyla tanıtılacak.

Mimarlık ve tasarım konulu etkinlik vesilesiyle İtalya Büyükelçiliği bir “Open day” düzenleyerek Mimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerine kaplarını açacak.

Kapalı bir gruba yönelik olacak ziyarette katılımcılar İtalya Büyükelçiliği yerleşkesinin tarihçesini ve mimari özelliklerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

İstanbul’da ise, İtalya Büyükelçisinin İstanbul’daki ikametgahı olan Venedik Sarayı, 12 Eylül’de İtalyan tasarımı konulu önemli bir etkinliğe evsahipliği yapacak.

Etkinlikte Azucena Koleksiyonundan Luigi Caccia Dominioni’ye ait tasarım eserlerinden oluşan özel bir sergi yer alırken, B&B Italia’nın yönetim kurulu başkanı Giorgio Busnelli de etkinliğin katılımcıları arasında olacak.

İki etkinlik de, İtalyan tasarımı ve mimarisinin önemli örneklerinin sektörde daha fazla yer bulması ve Türkiye’de daha yakından tanınmasını amaçlıyor.

Her iki etkinlikte de Caccia Dominioni'nin eserleriyle "sanatsal bir diyaloğa" imkan sağlayacak farklı İtalyan tasarım ikonları da sergilenecek.