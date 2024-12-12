'Tasarımcının Notu'nda dersler başlıyor

Salt’ın Türkiye’de kitap ve tasarım ilişkisine odaklanan Tasarımcının Notu sergisi kapsamındaki açık ders programı başlıyor.

21 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek “ Matbaacının Notu ” başlıklı açık derste Alparslan Baloğlu, kitabın oluşumunda matbaanın rolünü ele alacak. Matbaacılık alanında yıllara yayılan tecrübesi ve somut örnekler ışığında kitap üretiminin inceliklerine ve matbaacı-tasarımcı ilişkisinin önemine değinecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz program hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.