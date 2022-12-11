TERMOSTATIN DERECESİNİ EN YÜKSEĞE GETİRMEK

Isıtma sistemleri sabit bir hızda çalışıyor. Termostatınızı sonuna kadar açarsanız, eviniz daha hızlı ısınmaz. Birçok insan bunu yapıyor ve ardından termostatı tekrar kapatmayı unutuyor, bu da ısıtma sisteminizin olması gerekenden daha uzun süre çalışmasına neden oluyor.