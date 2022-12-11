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Tasarruf yaptığınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Bu büyük hataları yapmayın!

Artan faturalardan sonra vatandaşlar ceplerini rahatlatabilmek için tasarruf yapmanın yollarını arıyor. Uzmanların uyarılarına göre, yapılan bazı tasarruf hamleleri faturaların gelen miktarını azaltmak yerine tam tersi etki yapıp artırıyor. İşte tasarruf yaptığınızı sandığınız fakat faturalarınıza ters etki yapan uygulamalar...

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  • Tasarruf yaptığınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Bu büyük hataları yapmayın!

    Ev ekonomisini zorlayan yüksek miktarlı faturalar, kişilerin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle artan zamlardan sonra vatandaşlar, fatura miktarlarını en az düzeye indirebilmek için çeşitli tasarruf yöntemlerine başvurmaya başladı. Fakat yapılan bazı uygulamalar tasarruf yerine kişileri zarara uğratıyor. İşte doğru bilinen yanlış tasarruf uygulamaları...
  • Tasarruf yaptığınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Bu büyük hataları yapmayın!

    TAVAN VANTİLATÖRÜ

    Bilinenin aksine tavana asılan vantilatörlü avizeler odayı soğutmaz onun yerine sadece oda içerisindeki havayı dolaştırır. Boş bir oda içerisinde çalıştırdığınız bu vantilatör boşuna elektrik tüketimini artırır. Oda içerisinde olmadığınız zamanlarda oda soğusun mantığıyla bu vantilatörleri açık bırakmamalısınız.
  • Tasarruf yaptığınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Bu büyük hataları yapmayın!

    TERMOSTATIN DERECESİNİ EN YÜKSEĞE GETİRMEK

    Isıtma sistemleri sabit bir hızda çalışıyor. Termostatınızı sonuna kadar açarsanız, eviniz daha hızlı ısınmaz. Birçok insan bunu yapıyor ve ardından termostatı tekrar kapatmayı unutuyor, bu da ısıtma sisteminizin olması gerekenden daha uzun süre çalışmasına neden oluyor.
  • Tasarruf yaptığınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Bu büyük hataları yapmayın!

    IŞIK AÇIP KAPAMAK

    Işıklarınızı yakmanın başlangıçta bir enerji patlamasına neden olabileceği doğru olsa da, bu enerji patlaması yalnızca saniyenin çok küçük bir kısmını kapsar. Eğer odanın dışında 15 dakikadan fazla duracaksanız, ışığı açık bırakmak yerine kapatıp, döndüğünüzde tekrar açmalısınız.
  • Tasarruf yaptığınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Uzmanlar uyardı: Bu büyük hataları yapmayın!

    BULAŞIKLARI ELDE YIKAMAK

    Modern bulaşık makineleri çok ekonomik ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bulaşık makinenizi her dolduğunda yıkamanız, elde tek tek yıkamanızdan daha tasarruflu olacaktır.

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