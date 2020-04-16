Taşeron işçiler İBB önünde eylem yaptı - İSTANBUL

Ellerinde pankartlarla İBB 'nin Saraçhane'deki binası önüne gelen işçiler, polislerin uyarısıyla sosyal mesafe kuralına uyarak haklarını istedi.İsmini vermek istemeyen bir işçi, yaklaşık 1 yıldır maaş alamadığını ve emeğinin karşılığını istediğini söyledi. Ramazan ayının yaklaştığına dikkati çeken işçi, daha fazla mağdur olmak istemediklerini dile getirdi.Başka bir çalışan da 6 kişilik bir aile geçindirdiğini ve yardımlarla ayakta durabildiklerini ifade etti.Koronavirüs salgını dolayısıyla 1 aydır hiçbir şey yapamadığını anlatan çalışan, belediye tarafından firmaya para ödenmediği için maaş alamadıklarını söyledi.Konuşmaların ardından çalışanlar bina önünden ayrıldı.
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