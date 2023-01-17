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Taşerona kadroda son durum: 90 bin taşerona kadro verilecek mi?

Taşerona kadro son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. Sözleşmeli personele ve 90 bin taşerona kadro düzenlemesi uzun zamandır gündemdeydi. Sözleşmeliye kadro teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından gözler taşerona kadroda son duruma çevrildi. İşte 90 bin taşerona kadroda son durum

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  • Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmesi: 90 bin taşerona kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor?

    90 bin taşerona kadro son durum gelişmeleri yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin teklif geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulmasının ardından komisyondan geçti ve kabul edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından 90 bin taşerona kadro konusu yeniden sorgulanmaya başladı. İşte taşerona kadroda son durum...
  • Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmesi: 90 bin taşerona kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO KOMİSYONDAN GEÇTİ!

    Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
  • Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmesi: 90 bin taşerona kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor?

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmesi: 90 bin taşerona kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor?

    TAŞERONA KADRO ÇIKTI MI?

    90 bin taşerona kadro henüz çıkmadı. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre taşerona kadro düzenlemesinin yeni yılda çözüme kavuşması bekleniyor.
  • Taşerona kadro 2023 son dakika gelişmesi: 90 bin taşerona kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor?

    90 BİN TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro düzenlemesi için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizmişti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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