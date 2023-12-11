Kamuda çalışan 90 bin taşeron işçiye kadronun 2. yeni torba yasanın maddeleri arasında olacağı ön görülüyor. Taşerona kadronun torba yasası ile beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, taşerona kadro gelecek mi, ne zaman verilecek? İşte, 2023 taşerona kadroda son durum...

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TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.