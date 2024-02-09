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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Taşerona kadro çalışmalarında son durum 2024: Taşerona kadro çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro çalışmalarında son durum nedir?

        Taşerona kadro konusundaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Binlerce çalışan taşeronlara kadro gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce, taşerona kadro konusunda çalışmalarda sona gelindiğini aktarmıştı. Peki, taşerona kadro çıkacak mı ve taşerona kadroda son durum nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:53
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        Taşerona kadro, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Binlerce işçiyi ilgilendiren düzenlemenin ne durumda olduğu merak ediliyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daha önce verdiği "Çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadesinden sonra gözler taşerona kadroya döndü. Peki, taşerona kadro çıkacak mı? İşte, detaylar...

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        TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞMIŞTI

        Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." demişti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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