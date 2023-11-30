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        Haberler Gündem Taşerona kadro çıktı mı, geliyor mu? Gözler yeni torba yasada! 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

        Taşerona kadro ne zaman gelecek? Gözler torba yasada! 90 bin taşeronla ilgili son durum

        Kamuda çalışan yaklaşık 90 bin taşeron ve sözleşmeli işçi müjdeli açıklamalar peş peşe geldi. Yapılan açıklamalar sonrasında ise gözler Meclis'e sunulacak torba yasa teklifine çevrildi. Peki, taşerona kadro torba yasada yer aldı mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:13
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        Taşeron çalışana kadro gelecek mi? Kamudaki 90 bin sözleşmeli işçi ve taşeron çalışan merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, taşerona kadro gelecek mi? Düzenleme Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinde yer alacak mı? İşte peş peşe gelen açıklamalar...

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        TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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