Taşeron çalışana kadro gelecek mi? Kamudaki 90 bin sözleşmeli işçi ve taşeron çalışan merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, taşerona kadro gelecek mi? Düzenleme Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinde yer alacak mı? İşte peş peşe gelen açıklamalar...

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TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.