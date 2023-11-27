4 Şurada Paylaş!









GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.