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        Haberler Gündem Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, başvuru şartları neler ve torba yasada gelecek mi?

        Taşerona kadro verilecek mi? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor ve detayları nedir?

        Taşerona kadroda son durum gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda geçici işçilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi yürürlüğe girmişti. Yaşanan bu gelişme, "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 taşeron işçiye kadroda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:09
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        90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yapılan son dakika açıklamaları gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor. Taşerona kadroda çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu kanun tekflinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki, "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, torba yasada var mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        KABİNE TOPLANTISI'NDA EKONOMİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI!

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 20 Kasım günü Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ekonomi başlıkları ön plana çıktı.

        Kabine Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için atılacak diplomatik adımlar, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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        2023 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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