Haberler Gündem TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023 | 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler olacak ve kimleri kapsayacak?

Taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte 90 bin taşerona kadro son durum Taşerona kadro son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Pazartesi gerçekleştirilen ayın ilk Kabine Toplantısı'nda emekliye müjde vereceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Sözleşmeliye ve geçici işçiye kadro çalışmaları tamamlanırken taşerona kadro çalışmalarının da Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte, 90 bin taşerona kadro düzenlemesinde son durum.... Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 00:03 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







90 bin taşerona kadroda son durum yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından memur ve emeklilere müjde vereceğini açıklarken gözler seçim öncesi çalışmalara çevrildi. Sözleşmeliye ve geçişi işçiye kadro çalışmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. İşte 2023 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

2 Şurada Paylaş!







GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.