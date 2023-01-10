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Taşerona kadroda son durum! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek?

Taşerona kadro son dakika gelişmeleri, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. 500 bine yakın sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'e sunulurken gözler 90 bin taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. İşte, 90 bni taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

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  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsayacak?

    90 bin taşerona kadroda son durum, Ocak ayının gelişiyle birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Önceliğin sözleşmeliye kadro düzenlemesi olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışmalarının ilerleyen günlerde başlayacağını ifade etmişti. İşte, 90 bşn taşerona kadro son dakika gelişmeleri...
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRODA SONA GELİNDİ

    Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsayacak?

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre taşerona kadro düzenlemesinin yeni yılda çözüme kavuşması bekleniyor.
  • TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsayacak?

    90 BİN TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro düzenlemesi için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizmişti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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