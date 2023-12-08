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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TAŞERONA KADRODA SON DURUM! 2023 taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçiye kadro şartları nelerdir?

        İçinde taşerona kadro düzenlemesinin de olduğu ön görülen 80 maddelik torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durumu haberimizde derledik. İşte 90 bin taşeron işçiye kadro şartları ve kapsamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 23:41 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:41
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        Taşerona işçiye kadro düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesine ön gören düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, "2023 taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları nelerdir?" İşte detaylar...

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        TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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        TORBA YASA MECLİS'TE

        Taşerona kadronun torba yasada olması ön görülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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