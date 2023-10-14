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        Haberler Gündem TAŞERONA KADRODA SON DURUM! 2023 Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsayacak, şartları nelerdir?

        Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?

        Taşeron işçiye kadro düzenlemesine ilişkin gelişmeler gündemden düşmüyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan bu gelişme, "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" Sorularını gündeme getirdi. İşte taşerona kadroda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 07:55 Güncelleme: 14.10.2023 - 07:55
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        90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesinde taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını vurgularken, konunun Meclis'in gündemine taşınacağını ifade etmişti. Peki, "Taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" İşte ayrıntılar...

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        GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        "KAMUDAKİ TAŞERONU PLANLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİŞERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Daha önce "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıkalmasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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        90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023

        90 bin taşerona kadro çalışmalarının tamamlanarak Meclis'e gelmesi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan memur ve emekli zammının ardından taşerona kadro düzenlemesinin ele alınması bekleniyor. Taşerona kadro çalışmasına ilişkin Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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