Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro hakkında daha önce yaptığı açıklamada, çalışmanın büyük kısmını tamamladıklarını ifade etmişti. Geçici işçilere verilen kadrodan sonra gözler taşerona döndü. Peki, taşeron işçileri kadro düzenlemesi ne zaman yasalaşacak ve şartları nelerdir? İşte, detaylar...

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TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.