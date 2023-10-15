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        Haberler Gündem Taşerona kadroda son durum | RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

        90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro şartları ne?

        Gündemin en çok konuşulan konuları arasında taşerona kadro yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak edilen "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:19
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        90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Arama motorlarında öne çıkan: "Taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        3

        "KAMUDAKİ TAŞERONU PLANLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİŞERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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        90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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