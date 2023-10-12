Haberler Gündem TAŞERONA KADRODA SON DURUM! Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? Taşeron işçiye kadro düzenlemesine ilişkin gelişmeler gündemden düşmüyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yaşanan bu gelişme, "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" Sorularını gündeme getirdi. İşte taşerona kadroda son durum... Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 00:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:21 facebook

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90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesinde taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını vurgularken, konunun Meclis'in gündemine taşınacağını ifade etmişti. Peki, "Taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" İşte ayrıntılar...

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.