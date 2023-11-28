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        Haberler Gündem Taşerona kadroda son gelişmeler! 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek ve kimleri kapsıyor, şartları nelerdir?

        Taşerona kadroda son durum nedir? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman, hangi tarihte verilecek?

        Sözleşmeli ve geçici işçilerin kadroya alınmasının ardından, gözler taşeron işçiye kadro çalışmalarına çevrildi. Yeni torba yasanın içerisinde yer alması beklenen taşerona kadroda çalışmalarının tamamlanmasının ardından, konunun kısa süre içersinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin, "Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." ifadelerini kullanmıştı. İşte 90 bin taşeron işçiye kadroda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:12
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        Taşerona kadro konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanan düzenlemenin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’ndan da geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, "90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsayacak?" İşte detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI'NDA EKONOMİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI!

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 20 Kasım günü Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ekonomi başlıkları ön plana çıktı.

        Kabine Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için atılacak diplomatik adımlar, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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        2023 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞTI!

        En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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