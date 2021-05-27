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Taşerondan kadroya geçen kamu işçilerinin sorunları çalıştayda ele alınacak

Öz Sağlık-İş Sendikası, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron şirketlerden kamuda kadroya geçen işçilerin, güncel sorunlarını masaya yatırmak için çalıştay düzenleyecek.

Taşerondan kadroya geçen kamu işçilerinin sorunları çalıştayda ele alınacak
AA

Öz Sağlık-İş Sendikası, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron şirketlerden kamuda kadroya geçen işçilerin, güncel sorunlarını masaya yatırmak için çalıştay düzenleyecek.

"Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Kamu İşçilerinin Güncel Sorunları" adıyla 1 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek çalıştayın moderatörlüğünü, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın yapacak.

Çalıştayda, aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Astarlı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akçakaya sunum yapacak.

Taşeron şirketlerden kamuda kadroya geçen işçilerin tayin-becayiş, zorunlu emeklilik, ev tipi çalışma ve görev tanımı konularının ele alınacağı çalıştayda, yapılan sunumlar yayın haline dönüştürülerek Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ve siyasi partilerle paylaşılacak.

- "Sözleşmedeki çalışma biçimi ile uygulama arasında fark bulunuyor"

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştay ile 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi gündemdeki sorunları masaya yatırmak istediklerini söyledi.

696 Sayılı KHK'nin taşeron şirketlerdeki işçilere kamuda kadro imkanı sağladığını ama bu esnada bazı sorunlara da yol açtığını belirten Sert, şöyle konuştu:

"Kamuda kadroya kavuşan sağlık ve sosyal hizmet işçileri, salgın sürecinde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bugün de devam eden bu sıkıntılar ivedilikle çözülmeli. Bu işçilerin tayin-becayiş hakkı olmadığı için aile bütünlükleri bozuldu. Bunun yanında, işçiler emekliliği hak ettikleri günden bir gün fazla dahi iş yerinde tutulmadıkları için Anayasal eşitsizliğe uğradı. Görev tanımları yapılmadığı için riskli ve sorumluluk içeren işler de dahil her işi yapmak zorunda bırakılıp, bunun yanında mobbinge maruz kaldı.

Öte yandan, ILO sözleşmelerinde yer alan ev tipi çalışma modeli ile bizim uygulamalarımız çelişiyor. Ülkemiz tarafından henüz kabul edilmemiş bir sözleşmede yer alan çalışma biçimi ile fiili uygulama arasında farklar bulunuyor. Tüm bu sorunların kaynağına inilerek, uzman gözüyle tartışılması, akademik ortamda çözüm yollarının aranması için böyle bir çalıştayı düzenleyeceğiz."

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