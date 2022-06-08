Taşıdığı merdivenle trafiği tehlikeye attı!

DHA

Olay, Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti.

DHA'nın haberine göre, otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü, sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı.

DİĞER SÜRÜCÜLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Karayolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil, hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Yürekleri ağza getiren anlar, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.