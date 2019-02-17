Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- "Taşınır rehni sistemi ile KOBİ’lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar, 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım, yaklaşık 96 milyar lirayı buldu"



- "Bu kapsamda en çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti”