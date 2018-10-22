2020 yılında ise 1 milyar 580 milyon lira lojman, 982 milyon 21 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmazlar, 186 milyon 354 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 515 milyon 658 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.
Tasarıya göre, 2021'de ise 1 milyar 695 milyon lira lojman, 1 milyar 71 milyon 866 bin lira arsa, 574 milyon 22 bin lira diğer taşınmazlar, 204 milyon 657 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 401 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 549 milyon 946 bin lira gelir hedefleniyor.
Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplam 10 milyar 586 milyon 430 bin lira gelir bekleniyor.
2019, 2020 ve 2021 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelirleri şöyle:
|
2019 yılı bütçe geliri
|
2020 yılı bütçe geliri
|
2021 yılı bütçe geliri
|
Taşınmaz satış gelirleri
|
3.520.826.000
|
3.515.658.000
|
3.549.946.000
|
Lojman satış gelirleri
|
1.625.000.000
|
1.580.000.000
|
1.695.000.000
|
Sosyal tesis satış gelirleri
|
3.000.000
|
3.000.000
|
3.000.000
|
Diğer bina satış gelirleri
|
1.108.000
|
1.218.000
|
1.401.000
|
Arazi satışı
|
166.037.000
|
186.354.000
|
204.657.000
|
Arsa satışı
|
892.929.000
|
982.021.000
|
1.071.866.000
|
Diğer taşınmaz satış gelirleri
|
832.752.000
|
763.065.000
|
574.022.000
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