Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşınmazlarla ilgili yapılandırma konusunda detaylar belli oldu

Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de
HABERTURK.COM

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı ve faizleri gibi 7440 sayılı kanunun 10. maddesi kapsamında yapılandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin anılan fıkra kapsamındaki borçlarına ilişkin dava açmayacaklarına veya açılmış davalardan vazgeçeceklerine ilişkin iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31 Mayıs'a kadar başvurmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihi, mücbir sebep nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki borçlar için 31 Ekim, mücbir sebep hali ilan edilmeyen illerdeki borçlarına için ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

48 AYA KADAR TAKSİT YAPILABİLECEK

Bu kapsamda kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının yapılandırılacak alacak tutarı; bunların asıllarının Yİ-ÜFE tutarıyla toplanması suretiyle belirlenecek. Alacaklar peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödenebilecek. Alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde; bu tutarlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarının %90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılacak.

Taksitle yapılacak ödemelerde alacak tutarı; 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27 ve 48 taksit için 1.36 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenleme yapılacak.

YARARLANMA HAKKININ KAYBI

Tebliğe göre, birinci veya ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında 3'ten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde uygulamadan yararlanma hakkı kaybedilecek. Alacakların tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar uygulama hükümlerinden yararlanacak.

Borçluların 31 Mayıs'a kadar başvurmaları ve 7440 sayılı kanunda öngörülen süre ve şekilde alacaklarını ödemeleri halinde bunlar için açılan davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak. Başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 7440 sayılı kanunun yayımlandığı 12 Mart'tan sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme katacağız
EMLAK Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme ...
Konut dışı satışta rekor! - Ekonomi Haberleri
EMLAK Konut dışı satışta rekor!
Son dakika haberi Mart ayı konut satış rakamları açıklandı
EMLAK Konut satışlarında düşüş!
DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
EMLAK DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
Konut dışı satış, konut satışını solladı!
EMLAK Konut dışı satış farkı açıyor!
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni inceledi
EMLAK "Finans Merkezi'nin güncel yatırım değeri 65 milyar ...
Kendisi tiny, zararı gani! Tiny house'lar tarım alanlarını nasıl etkiliyor?
EMLAK Kendisi tiny, zararı gani!
Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi - Ekonomi Haberleri
EMLAK Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi
ABD'de mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
EMLAK Mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
Deprem konutları için 2 firmayla sözleşme
EMLAK Deprem konutları için 2 firmayla sözleşme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.