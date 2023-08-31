Taşkında balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı

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Kuşların bakımını yapmak için evine götüren Özdemir, gazetecilere, evinin kenarında temizlik çalışmaları yürütüldüğü sırada arı kuşlarını fark ettiğini belirterek, "Ben de kuşları kurtardım, yıkadım ve temizliğini yaptım. Kurutup doğaya salacağım" dedi.