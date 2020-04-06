Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı - KASTAMONU

AA

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsak ekim sezonunun tamamlandığını belirtti.Sarımsak ekim alanında bu yıl bir azalma yaşandığını anlatan Butur, "Bu sene biraz daha dikimin az olduğunu görüyoruz. Dikim alanının 25 bin dekardan 22 bin dekara düştüğünü düşünüyoruz. Bunun sebebi maliyetler çok yüksek. Sarımsağın toprakla buluşma maliyeti yüksek. Dikim zamanında sarımsağın kilogramı 40 lira civarındaydı." dedi.Sarımsağın çok emek isteyen, zahmetli bir ürün olduğuna dikkati çeken Butur, "İnşallah hayırlı, bol ve bereketli bir yıl olur. Günümüzde ülkemiz ve dünya koronavirüsle savaş halinde. Bu noktada da sarımsağın çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.