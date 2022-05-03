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Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

Uşak'taki Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, binlerce yılda oluşmuş girintili çıkıntılı kayalıkları ve bitki örtüsüyle doğada keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu

AA
  • 01
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    İzmir-Uşak kara yolu Yenişehir mevkisi yakınındaki Taşvaran Vadisi'ne, kıvrımlı rampa geçilerek ulaşılabiliyor.

     
  • 02
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    AA'nın haberine göre ziyaretçiler, taş merdivenlerden inerek, rüzgar ve akarsuyun etkisiyle oluşmuş, bazı noktaları turuncuya, bazı noktaları kar beyazına çalan girintili çıkıntılı kayalıkları görme imkanına sahip oluyor.

     
  • 03
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Yamaçlara inşa edilmiş seyir teraslarından ve gözetleme kulelerinden vadi izlenebiliyor. Ziyaretçiler, vadiden geçen İmren Deresi'nin sularında yürüyerek bitki örtüsünün keyfini çıkarıyor.
  • 04
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Bahar ve yaz aylarında vadideki güzel manzarayı kuş ve kurbağa sesleri dolduruyor.
  • 05
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Kış aylarında ise vadi, suların donmasıyla bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.
  • 06
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Son zamanlarda gezi kulüplerinin rotasına da giren Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, binlerce doğa tutkununu ağırlıyor.

     
  • 07
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Ziyaretçilerden Mehtap Akın, ikinci kez vadiye geldiğini söyledi.

     
  • 08
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Vadiyi çok beğendiğini dile getiren Akın, "Burası saklı bir cennet. İki dağın arasında doğasıyla havasıyla su sesiyle insanı rehabilite eden bir yer. Ayrıca iki senelik pandeminin arkasından insanı doğayla baş başa bırakabilecek müthiş bir yer" dedi.

     
  • 09
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    İzmir'den Taşyaran Vadisi'ne gelen İzmir Trekking Kulübü Üyesi Haydar Ekinci, vadinin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu belirtti.

     
  • 10
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Kulüp olarak her hafta bir bölgeye doğa yürüyüşü düzenlediklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

     
  • 11
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    "Bu hafta da Taşyaran Vadisi'ne geldik. Muhteşem bir manzarası var. Ben buraya ilk defa geldim. Böyle bir manzarayla karşılaşacağımı açıkçası beklemiyordum. Çok beğendim ve çok güzel bir yer. 
  • 12
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Herkes buraya mutlaka gelmeli. Buranın hem doğası hem de değişik şekillerdeki kayaların arasından derenin akması çok etkileyici. Mutlaka herkes Taşyaran Vadisi'ne gelsin ve görsün."

     

     
  • 13
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Ziyaretçilerden Mecit Akın ise "Ben Taşyaran Vadisi'ne ikinci kez geliyorum. İlk geldiğimde çok beğenmiştim. İkinci kez gelmek istedim. Doğası çok güzel. Buraya geldiğimizde suda yürüyoruz. 
  • 14
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

    Manzarayı seyrediyoruz. Bir piknik alanından çok daha iyi geliyor bize burası. Aynı zamanda çok sakinlik verici bir yer" diye konuştu.
  • 15
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
  • 16
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
  • 17
    Taşyaran Vadisi doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu

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