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Tat Gıda'dan 167 milyon TL kâr

Tat Gıda, odaklanarak kârlı büyüme hedeflediği salça, domates ve konserve ürünleri iş kolunda ciroda yüzde 45 ve net kârda yüzde 87 artış kaydetti.

Tat Gıda'dan 167 milyon TL kâr
HABERTURK.COM

Uzun vadeli iş planları çerçevesinde ana faaliyet alanı olan ve toplam karlılığı içinde daha yüksek paya sahip salça, domates ve konserve ürünleri iş koluna odaklanma kararı alan Tat Gıda, bu yönde önemli adımlar attı. 2021 yılının ocak ayında, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına yönelik sözleşme imzalayan Tat Gıda, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetin durdurulması sonrasında 2020 yılında geriye kalan varlıkların satışını da tamamladı.

Toplamda 167 milyon TL net kâr açıklayan Tat Gıda; ana faaliyet alanı salça, domates ve konserve iş kolundan 71 milyon TL net kâr elde etti. 2020 yılında “durdurulan faaliyetler” altında yer alan makarna ve unlu mamuller iş kolundaki gayrimenkul ve diğer varlıkların satışından 72 milyon TL; süt ve süt ürünleri iş kolundan ise 24 milyon TL net kâr elde edildi.

2020 yılında odaklanarak büyümeye devam edilen salça, domates ve konserve iş kolundan 803 milyon TL, durdurulan faaliyetler altında yer alan süt ve süt ürünleri iş kolundan ise 694 milyon TL ciro edildi.

Tat Gıda’nın faaliyeti devam eden salça, domates ve konserve ürünleri iş kolunda ihracatı %131 artış ile 217 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kârı yüzde 48 artış ile 254 milyon TL, faaliyet kârı yüzde 47 artışla 122 milyon TL oldu. FAVÖK ise yüzde 59 artış ile 134 milyon TL’ye yükseldi.

Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir, 2020 yılına ilişkindeğerlendirmesinde, “Beklenmedik bir pandemi süreciyle karşılaştığımız ve etkilerinin devam ettiği bu dönemde tarımın sürdürülebilirliği ve güvenilir gıdaya ulaşmanın tüketici ve ekonomimiz için ne derece stratejik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük. Gıda sektörü için zor bir yıl olsa da her türlü koşulda tüketici beklentilerini göz önünde tutarak, yenilikçi, hızlı ve çevik bir şekilde hareket ederek 2020 yılını bir önceki yıla göre başarıyla tamamladık. Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden birisi olmaya devam ettik ve 2020 yılında salça, domates ve konserve ürünleri işimizde 803 milyon TL ciro ve yüzde 45 büyüme kaydederek bu alandaki gücümüzü ortaya koyduk. Bu zorlu süreçte çalışma arkadaşlarımın göstermiş olduğu yüksek feragat ve başarı ile birlikte finansal anlamda olduğu kadar pazar payları açısından da başarılı sonuçlar elde ettik. Güven ve kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize her zaman daha iyisini sunmak ve her koşula hızla adapte olarak çalışmalarımıza var gücümüzle devam etmek önceliğimiz olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde pazar lideri olduğumuz Tat ürünleri iş birimine daha fazla odaklanarak ve yatırımlarımızı artırarak, sürdürülebilir kârlılık ve hızlı büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi

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