Tatil sonrası yoğun trafik

İstanbul'da bayram tatil sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu Tatil sonrası ilk iş gününde megakentin bazı bölgelerinde trafik felç oldu. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk saat 08.20 itibariyle yüzde 51 olarak ölçüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:36 facebook

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