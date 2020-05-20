HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Uçuş yasaklar ve sosyal mesafe kuralları turizmde daha önce yaşanmamış bir dönemin yaşanmasına neden oldu.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, talepteki artışa dikkat çekti.

Vardar, tatil taleplerinde bir önceki haftaya göre bu hafta yüzde 100’lük artış olduğunu belirterek, "Hava yollarının uçuşlarının başlaması, kara yollarının açılmasıyla talep daha fazla artacak. 10 Haziran itibarıyla iç turizmin hareketliliğinin başlayacağını, 28 Haziran itibarıyla geçen seneki rakamlara kavuşacağını, Temmuz ve Ağustosta geçen seneden fazla Türk konaklamasının olacağını düşünüyorum” dedi.

Mete Vardar, 2020’nin beklentilerin çok üstünde başlayan bir sene olduğunu, ancak sektörün pandemiden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Vardar, yaklaşık 11 bin Jolly misafirine anket yaptıklarını aktararak, anket sonuçlarının umutlarını artırdığını dile getirdi.

28 Ekim 2019’da erken rezervasyon kampanyasına başladıklarını 1 Mart’a kadar yoğun talep aldıklarını, 15 Mart itibarıyla işlerin düştüğünü, 25 Mart itibarıyla hizmet sektöründeki seyahat acentelerinin sıfır ciro yapmaya başladığını aktaran Vardar, "Toplam yıl ciro hedefimizin yüzde 32’sini yapmıştık. İşler durduktan sonra misafirimizin belirli kısmı kupon olarak daha sonra tatillerini kullanmak istediler. Nisan konaklaması 200 TL olan misafirimize 600-700 TL olan temmuz, Ağustos konaklamasıyla fiyat farksız değişiklik yaptık. 15 Haziran’a kadar seyahat satın almış misafirlerimizin yüzde 60’ı tarih değişikliklerini kabul etti. Geri kalan misafirler farklı sebeplerle iade talep etti" diye konuştu.

'İADELERE BU HAFTA BAŞLIYORUZ'

Vardar, yüzde 3-4 karlılıkla hizmet veren seyahat acentelerinin bu süreçte, kendilerinde olmayan bir paranın mesuliyetini almış olduğunu anlatarak, “Misafirlerimizin bütün iadelerini yapacağız ama bunu bir sıraya koyduk. Bu hafta itibarıyla Nisan ve Mayıs aylarında konaklamasını gerçekleştirmemiş misafirlerin iadesiyle başlayıp daha sonra da tüm iadeleri yapacağız. Tüm misafirlerimizin gönlünü alacağız" diye konuştu.

Otobüs kapasitelerini düşürdüklerini, aileye ve kişiye özel programları, küçük gruplara özel programları yaptıklarını aktaran Vardar, hijyene önem verdiklerini de söyledi.

Vardar, önemli turizm hareketliliği beklediklerini anlatarak, “Jolly olarak çalıştığımız bir, iki otel haricinde herkes otelini açma düşüncesinde. Güney bölgelerindeki otellerin yüzde 60’ının 1 Temmuz gibi açılacağını düşünüyorum” dedi.

'AKDENİZ VE EGE GÖZDE DESTİNASYONLAR'

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu da, yaptıkları ankete göre, katılımcıların yüzde 62’sinin 2020 yılı için tatil planının olduğunu söylediğini, geri kalan yüzde 38’inin ise pandemiyi neden olarak gösterdiğini kaydetti.

Tatil için tarih tercihine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 19’unun haziranda tatile çıkacağı yanıtını verdiğini aktaran Develioğlu, “Ağırlık yüzde 31 temmuz, yüzde 35 ağustos, yüzde 15’i ise eylül ve sonrası şeklinde dağılıyor” dedi.

Katılımcıların yüzde 58’inin yurt içi otel konaklamayı, yüzde 7’sinin yurt dışına çıkmayı, yüzde 20’sinin kültür turlarını tercih ettiğini belirten Develioğlu, “Farklı tatil alternatif modellerinin artışta olduğunu gözlemliyoruz. Villa kiralama ve karavan gibi alternatiflerin yüzde 6’lık misafir kitlesi bulunuyor. Misafirlerimizin yüzde 50’si Akdeniz, yüzde 44’ü Ege, yüzde 3 Karadeniz ve diğerleri olarak devam ediyor. Gözde destinasyonlar yine Akdeniz ve Ege olarak görülüyor.” diye konuştu.